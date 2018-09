Na de extreme droogte: 'Onze dijken liggen er weer goed bij'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Hoogheemraadschap Rijnland stopt met grootschalige inspecties van dijken in het gebied. Vanwege de aanhoudende droogte van deze zomer, waren de controles sterk opgevoerd. 'Maar inmiddels zijn de dijken weer vochtig genoeg', vertelt woordvoerder Gerbrant Corbee.

In het gebied van Hoogheemraadschap Rijnland liggen veel veendijken. Door de aanhoudende droogte deze zomer raakten de dijken uitgedroogd. waardoor ontstonden her en der scheuren. En dat is gevaarlijk, omdat dan de hele dijk kan verschuiven en door kan breken.

Dat was reden voor het Hoogheemraadschap om extra controles uit te voeren. Maar dat is nu niet meer nodig. 'Vorige week hebben we inspecties uitgevoerd over een afstand van vijftig kilometer, onder meer in Alphen aan den Rijn', vertelt Corbee. 'En op basis van wat we hebben aangetroffen, hebben we besloten te stoppen met grootschalige inspecties.'



'Scheuren in de dijken zijn gedicht'

Volgens Corbee zien de dijken er weer goed uit: 'Scheuren hebben we gedicht of hebben zichzelf hersteld, dankzij de regen die afgelopen weken is gevallen.'

Wel houdt het Hoogheemraadschap dijken in Boskoop en Kaag en Braassem extra in de gaten: 'Niets urgent hoor', laat Corbee weten. 'Maar op die plekken waren eerder scheuren ontstaan, daarom houden we voor de zekerheid een oog in in het zeil.'

