Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geen stress meer bij zieke kinderen: nieuwe speelplek in LUMC Speelplek 'De Daktuin' van het Ronald McDonald-huis in het LUMC | Foto: Robbert van Cleef

LEIDEN - Het is een plek waar zieke kinderen even kunnen vergeten dat ze ziek zijn: de nieuwe speelplek 'De Daktuin' van het Ronald McDonald-huis in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Woensdag werd De Daktuin geopend.

Mirthe en Francesco zijn blij met de nieuwe speeltuin, want ze zijn allebei regelmatig in het ziekenhuis. 'Mijn zusje is ziek', zegt Francesco terwijl hij zich vermaakt op een grote bulldozer. Mirthe wordt zelf behandeld in het LUMC: 'Ik ben vooral heel vaak op de oogafdeling', vertelt ze. In De Daktuin, een grote ruimte binnen de kinderafdeling van het LUMC, kunnen kinderen van alle leeftijden zich vermaken op klauter- en glijspeelgoed en schommels. Ook kunnen de kinderen er gamen en knutselen en is er een buitenspeelplaats.

Positieve associatie 'Voor kinderen is de speelplek belangrijk omdat ze het ziekenhuis daardoor met iets positief associeren', zegt Magrietta Zwaan van het Ronald McDonald-huis. 'Zo vertelde een moeder van één van onze patiëntjes laatst dat ze in plaats van een gestresst kind een relaxed kind mee naar huis nam.' LEES OOK: Hal LUMC vol met actievoerende medewerkers