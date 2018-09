Deel dit artikel:













Hagenaar (20) opgepakt vanwege steekpartij in Leidschendam Politie zet omgeving af na steekincident | Foto: Regio 15

LEIDSCHENDAM - Een 20-jarige Hagenaar is aangehouden in verband met een steekpartij afgelopen weekend in Leidschendam. Dat meldt de politie. Het slachtoffer, een man uit Zoetermeer, werd met onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Nadat een getuige de politie had gebeld, vonden agenten de gewonde man aan De Schans en verleenden ze ter plaatse hulp. Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De politie vermoedt dat het slachtoffer en een aantal andere personen ruzie hadden gekregen. LEES OOK: Gewonde bij steekpartij in Leidschendam