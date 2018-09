René uit Scheveningen bedacht de asverstrooiballon: 'Zo kan je iemand symbolisch laten gaan'

DEN HAAG - René de Vries uit Scheveningen heeft een wel heel bijzonder beroep: hij is asverstrooier. Dat doet hij met een helikopter op zee en met speciale asverstrooi-ballonnen.

'Ik kwam ooit een artikel tegen over Scheveningen; de uitvaarthaven van Nederland', vertelt De Vries. 'De wereld van asverstrooiing integreerde mij meteen en daarom ben ik me erin gaan verdiepen.'

De Vries wilde nabestaanden de mogelijkheid geven iemand te kunnen laten gaan op een plek die voor de overledene van betekenis is. Zo kwam hij uiteindelijk op het idee van de asverstrooi-ballonnen: 'De as zit in de ballon, die de familie op een betekenisvolle plek kan loslaten', legt hij uit.



Asverstrooiballon is biologisch afbreekbaar

Op een hoogte van ongeveer twintig kilometer klapt de ballon uit elkaar. 'Daar wordt de as verspreid, die vervolgens de hele wereld overgaat', aldus De Vries.

Maar is dat niet heel erg slecht voor het milieu, zo'n ballon die in de natuur terecht komt. 'De ballonnen zijn 100 procent biologisch afbreekbaar', zegt De Vries.

LEES OOK: Amin rijdt met zijn paard mee tijdens Prinsjesdag: 'Het is een jongensboek'