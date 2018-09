Marktkoopman Joop doet goede zaken op Alphense jaarmarkt

ALPHEN AAN DEN RIJN - Met 700 kramen is het de grootste markt van Nederland: de jaarmarkt in Alphen aan den Rijn. Eén van de kraampjes die er al jaren staat is dat van de 75-jarige Joop Jonkers uit Rijswijk. De markt trekt zo’n 150.000 bezoekers. Dat betekent voor een drukke dag Joop en zijn vrouw.

'Ik heb al redelijk wat verkocht vandaag. Het kan natuurlijk altijd beter, maar we mogen niet klagen', vertelt Joop. De marktverkoper uit Rijswijk begon twaalf jaar geleden met het verkopen van een kleine collectie cadeau-artikelen. Dat doet hij samen met zijn vrouw.

Inmiddels is hun assortiment enorm uitgebreid. 'Soms staan we zelfs met twee kramen vol spullen op de markt', vertelt een trotse Joop. Dagen zoals deze zijn voor Joop en zijn vrouw erg druk. ‘We zijn vanmorgen om vijf uur opgestaan. We zijn dan een uur bezig met spullen inladen en dan gaan we naar de markt.’



'De sfeer is goed'

Ondanks dat het zwaar werk is, staat Joop met veel plezier achter zijn kraam. ‘Het contact met de klanten is leuk en de sfeer is goed.’ Of Joop volgend jaar ook weer op de markt in Alphen staat weet hij nog niet. ‘Dit jaar gaan we sowieso nog door, volgend jaar zien we wel.’

