Provincie Zuid-Holland kiest voor Duinpolderweg om Hillegom heen

Er is veel verzet tegen de Duinpolderweg (Foto: Omroep West)

REGIO - De aanleg van de Duinpolderweg is een stap dichterbij. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag gekozen voor de nieuwe weg die de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer moet verbeteren.

Twee weken geleden lieten tachtig insprekers tijdens een mega-hoorzitting hun mening horen aan de politiek. De publieke tribune zat stampvol met toehoorders die het politieke debat volgden. Het publiek had nog een laatste oproep aan de politiek, zo stond te lezen op een spandoek: 'Duinpolderweg is het niet weerd, dat onze streek wordt geruïneerd.'

Al jaren wordt er over de aanleg van die Duinpolderweg gesproken. Diverse mogelijkheden zijn onderzocht. Afgelopen zomer werd duidelijk dat nu de zogeheten midden-variant de voorkeur heeft. Dat betekent dat de weg iets verder van Hillegom komt te liggen, maar daardoor wel meer door de eeuwenoude polders gaat.



Aantal rijstroken verdubbeld

Een meerderheid in de Provinciale Staten heeft gekozen voor deze midden-variant. Dat houdt in (van oost naar west gezien) dat de nieuwe weg komt te liggen in de Haarlemmermeer vanaf de A4 tot en met de Nieuwe Bennebroekerweg. Verder wordt het aantal rijstroken verdubbeld op de Nieuwe Bennebroekerweg tot aan de N205. Vervolgens loopt de nieuwe weg tussen de N205 en N208; tussen de Bennebroekerdijk en de Spieringweg bij Zwaanshoek en tussen de A44 en Lisse.

VVD, D66 en CDA toonden zich voorstander van deze variant, maar hadden gedrieën geen meerderheid in de Provinciale Staten. De drie coalitiepartijen vonden steun bij oppositiepartij PvdA, waardoor de variant een meerderheid kreeg.



Bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers

De steun van de PvdA had wel een prijs. Er moest een streep worden gezet door het gereserveerde geld voor het doortrekken van de nieuwe weg tot aan de N206. En er moest 25 miljoen euro worden gereserveerd voor het fietsverkeer en wandelaars langs de weg. PvdA-Statenlid Metin Celik: 'In het onderzoek naar de Duinpolderweg lag de focus op het autoverkeer. Daar hebben wij moeite mee. Wij vinden dat de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers sterk moet worden verbeterd.'

De PvdA in Zuid-Holland manoeuvreerde zichzelf hiermee in een lastig parket. Lokale afdelingen van de sociaaldemocraten spraken zich namelijk eerder uit als fel tegenstander van de weg. Deze keuze was dan ook 'geen gemakkelijke opgave', aldus Celik.



'Brede basis'

Uiteindelijk steunden ook ChristenUnie-SGP, Groep Verkoelen en Groep Struijlaard het voorstel van het provinciebestuur. Provinciebestuurder Floor Vermeulen (VVD) is blij dat er nu een nieuwe fase is aangebroken in de aanleg van de Duinpolderweg.

'Dit besluit biedt brede basis in Provinciale Staten om nu naar de volgende fase te gaan. Belangrijkste is dat er nu ook helderheid is voor de regio', aldus Gedeputeerde Vermeulen. De komende anderhalf jaar wordt er een inpassingsplan geschreven, pas daarna kan er begonnen worden aan de aanleg van de Duinpolderweg.