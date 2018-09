Delftse coffeeshop na drie dagen weer open

Kogelgaten in de ruit van coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat. (Foto: District8)

DELFT - The Game in Delft mag weer open. Dat heeft burgemeester Van Bijsterveldt woensdagavond besloten. Ze wil 'niet toegeven aan criminelen die schieten.'

De coffeeshop werd door de burgemeester voor drie dagen gesloten nadat er zondag op het pand was geschoten. Enkele maanden geleden was de zaak ook al doelwit, toen lag er een handgranaat voor de deur. Ook andere panden in de Delftse binnenstad zijn de afgelopen tijd onder vuur genomen. Daar zijn drie mensen voor aangehouden. Twee van hen zitten nog vast.

Al deze zaken werden daarna voor minimaal twee weken gesloten. Ook The Game onderging dat lot. Na de eerdere incidenten klonk al het geluid dat de beschietingen een manier zouden kunnen zijn van criminelen om een concurrent te laten uitschakelen door een burgemeester, die meestal automatisch tot een sluiting van twee weken overgaat. Burgemeester Van Bijsterveldt wil zich nu in elk geval niet voor dat karretje laten spannen.



'Sluiting helpt niet'

'In de afgelopen maanden heb ik een aantal malen te maken gehad met schiet- en granaatincidenten. Ook elders in Nederland vinden op dit moment dergelijke incidenten plaats. Gaandeweg ontstaat het beeld dat (tijdelijke) sluiting van een onderneming als reactie op een dergelijk incident, niet helpt', aldus Van Bijsterveldt.

'Wanneer je een zaak sluit beloon je eigenlijk het gedrag van degene die schiet of de granaat legt, en dat leidt tot herhaling, zo blijkt,' zegt de burgemeester. 'Wanneer het zich herhaalt dan loop je het risico dat de stad nog onveiliger wordt. Ik wil juist dat de stad veilig wordt. Een veilig Delft is niet "U schiet en wij doen de zaak dicht". We hebben dan ook aanvullende afspraken gemaakt om de veiligheid te garanderen.' The Game, en ook coffeeshop The Future elders in het stadscentrum, zullen extra bewaking krijgen.