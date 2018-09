Deel dit artikel:













Vermiste vrouw (77) uit Oud Ade dood gevonden in het water Brandweer bij de zoekactie in Oud Ade. (Foto: AS Media)

OUD ADE - Het lichaam van de 77-jarige vrouw uit Oud Ade, die sinds afgelopen zaterdagavond vermist was, is woensdagmiddag in het water gevonden bij de Broekhorsterweg. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

Afgelopen zaterdagavond was de vrouw voor het laatst gezien op camping De Boekhorst in Warmond. Ze was daar een avondje gaan klaverjassen. Sindsdien ontbrak van haar ieder spoor. Politieagenten hadden dinsdagavond druk gezocht in de buurt van de camping nadat de auto van de vrouw daar was gevonden. Duikers zochten ook de omliggende waters af.