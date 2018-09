'Geen geluidsscherm bij bedrijventerrein Honderdland'

DEN HAAG - De Raad van State vindt het niet nodig om de gemeente Westland te dwingen een geluidsscherm van een kilometer lang en vier meter hoog te bouwen tussen een aantal woningen in Maasdijk en de tweede fase van het bedrijventerrein Honderdland.

In een definitieve uitspraak verwerpt de Raad woensdag alle bezwaren tegen het besluit om hogere geluidsgrenswaarden bij een aantal woningen nabij het bedrijventerrein vast te stellen. Het vaststellen van hogere geluidswaarden betekent dat de gemeente alleen hier en daar wat isolatie op en aan de gevels van een aantal woningen langs het 55 hectare grote bedrijventerrein hoeft aan te brengen.

Gezien de geringe toename van geluidsoverlast vindt het hoogste bestuursrechtscollege dat alleszins aanvaardbaar. Een geluidscherm is veel duurder en kost meer dan dat het aan geluidisolatie oplevert, zo concludeert de Raad in de uitspraak. Volgens het bestuursrechtscollege kost een vier meter hoog geluidsscherm 1,2 miljoen euro. En dat staat niet in verhouding tot de ervaren geluidoverlast.



Om handhaving vragen

Isolatie van de gevel bij een aantal woningen is veel goedkoper en levert een beter resultaat op, zo blijkt uit de uitspraak. Verder stelt de Raad dat als bedrijven op het industrieterrein meer herrie maken dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan, omwonenden altijd om handhaving kunnen vragen. Als de bedrijven zich aan de geluidzone en milieucategorieën op het bedrijventerrein houden, is er niets aan de hand.

De uitspraak betekent een strop voor omwonenden, onder wie Tom de Munck, Bianca van den Ende, Anja Verbist en Harm Horstman. Zij vinden dat de gemeente Westland en de projektontwikkelaar best wel wat meer mogen investeren in het beschermen van de Maasdijkers en niet alleen aan hun economische belangen moeten denken. De Raad van State is het evenwel eens met de gemeente Westland.



Opsteker

De uitspraak is een opsteker voor Westland, zeker gezien de andere perikelen rond het bedrijventerrein. Er speelt ook de kwestie van een tweede hotel voor arbeidsmigranten. Daarvoor werd tijdens de zomervakantie de gemeenteraad van reces terruggeroepen. En eerder deze week beschuldigde een projectontwikkelaar de gemeente van vals spel rond dat zogeheten Polenhotel.

Op de tweede fase van Honderdland staan nog altijd alleen een benzinepomp en een fastfoodrestaurant, de rest ligt nog braak.