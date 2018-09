Raad van State: laadpalen Shell bij De Andel mogen geplaatst worden

DEN HAAG - De Raad van State denkt niet dat er meer ongelukken rondom tankstation De Andel langs de A12 bij Gouda zullen gebeuren nu Shell twee laadpalen heeft geplaatst naast het snellaadstation van Fastned. Dat stelt de Raad woensdag in een einduitspraak over de aan Shell verleende snellaadvergunning. Shell exploiteert de benzinepomp op De Andel, Fastned heeft oplaadpalen achter het benzinestation.

Fastned spande een rechtszaak tegen de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan, omdat die in strijd zou handelen met eerder gemaakte afspraken. Het snellaadbedrijf vindt dat er op één verzorgingsplaats, een plek langs de weg waar de reis kan worden onderbroken, niet meerdere aanbieders van snellaadvoorzieningen voor elektrische auto’s mogen bestaan.

Volgens Fastned leiden meerdere snellaadstations tot verwarring en twijfel bij automobilisten, die vaak contracten met één bepaalde aanbieder hebben afgesloten. En dat zou ertoe leiden dat bestuurders achteruit over de verzorgingsplaats gaan rijden om bij het juiste snellaadstation te komen, waardoor gevaarlijke situaties op De Andel zullen ontstaan.



Fastned moet snellaadpalen accepteren

Maar daar is de Raad van State het niet mee eens. Zij is van oordeel dat de kans op ongelukken daar erg klein is, omdat verkeer op een verzorginsplaats meestal langzaam rijdt. Bovendien acht de Raad de kans klein dat er verwarring ontstaat bij bestuurders die het terrein oprijden. Kortom, Fastned zal de snellaadpalen van de concurrent bij het tankstation moeten accepteren.

