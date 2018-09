Mijlpaal voor PVV in provincie: na bijna 3,5 jaar eerste motie aangenomen

DEN HAAG - Het duurde 1267 dagen, maar de PVV in Zuid-Holland heeft het voor elkaar. De allereerste motie van deze periode in de Provinciale Staten is aangenomen.

We schrijven 1 april 2015. De Provinciale Statenleden worden beëdigd in het Provinciehuis in Den Haag. Zo ook de achtkoppige fractie van de PVV, de tweede grootste fractie in de Staten van Zuid-Holland.

Deze woensdag is het 19 september - in totaal dus drie jaar, vijf maanden, twee weken en vier dagen later. PVV-Statenlid Jeffrey Rijken vraagt 's ochtends tijdens de Provinciale Statenvergadering een extra debat aan. Het onderwerp: het Warmtebedrijf Rotterdam.



Onafhankelijk onderzoek

Het is Rijken opgevallen dat de gemeenteraad van Rotterdam een onderzoek door de Rotterdamse Rekenkamer laat uitvoeren naar de situatie bij het Warmtebedrijf. De PVV'er pleit daarom in Zuid-Holland voor een onafhankelijk onderzoek naar het Warmtebedrijf, de rol van de provincie en de rol van de gemeente Rotterdam.

Het Warmtebedrijf is ook voor onze regio interessant. De provincie Zuid-Holland krijgt namelijk een warmtenet dat restwarmte uit de Rotterdamse haven gaat leveren aan woningen in Leiden en Den Haag. Ook de glastuinbouw in de gemeente Westland moet op dit net worden aangesloten. Deze nieuwe energievoorziening zal veel gasaansluitingen vervangen en draagt bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Bedrijven in de haven produceren nu veel warmte die verloren gaat. Naar schatting kunnen hiermee jaarlijks 500.000 woningen worden verwarmd.



Unaniem ingestemd

De motie van de PVV werd woensdag ook nog eens unaniem aangenomen; dat wil zeggen dat alle fracties ermee hebben ingestemd. Het is trouwens niet de allereerste keer dat er een motie van de PVV in Zuid-Holland is aangenomen. Dat gebeurde ook al eens in de periode 2011-2015.

