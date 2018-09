Deel dit artikel:













West Wekker: Overleden PVV-raadslid Willie Dille herdacht Willie Dille. (Foto: gemeente Den Haag)

REGIO - Goedemorgen! Het is de landelijke Schoolbrengdag, en dat betekent dat zoveel mogelijk kinderen lopend of met de fiets naar school worden gebracht. En vanaf vandaag heeft Den Haag er een nieuw festival bij: Masterly The Hague. Verder in de West Wekker: het overleden PVV-raadslid Willie Dille wordt herdacht tijdens de raadsvergadering.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag wordt het overleden PVV-raadslid Willie Dille herdacht tijdens de eerste raadsvergadering sinds het zomerreces. Zij maakte begin augustus op 53-jarige leeftijd een einde aan haar leven. Kort voor haar dood had ze een filmpje op Facebook gezet, waarin ze zei dat ze was ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groepje moslims. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen haar vandaag te herdenken, omdat dit het eerste officiële moment is dat de raad bij elkaar komt.

Steeds meer kinderen worden met de auto naar school gebracht. En dat zorgt voor chaotische verkeerssituaties rondom schoolpleinen. Daarom wordt vandaag de landelijke Schoolbrengdag georganiseerd, een dag waarop ouders en kinderen gestimuleerd worden om lopend of op de fiets naar school te komen. Wij gaan langs bij de Koning Willem Alexanderschool in Waddinxveen.

Vanaf vandaag heeft Den Haag er een nieuw festival bij: Masterly The Hague. Op dit kunstfestival aan de Lange Vijverberg wordt werk van Nederlandse grootmeesters in de kunst, zoals Rembrandt van Rijn, gecombineerd met hededaagse kunst van moderne ontwerpers, kustenaars en fotografen. Het festival duurt tot zondag.





Beeld: MeteoGroup Het weer: er is meer bewolking, maar ook vandaag breekt de zon regelmatig door. Het wordt zo'n 22 graden en de ZW-wind blijft matig tot krachtig. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog even weten:

Heleen van Royen is vanaf 19.30 uur te gast bij Bibliotheek Noordwijk om te praten over dementie. De schrijfster maakte vorig jaar de documentaire 'Het doet zo zeer', een portret van haar inmiddels overleden moeder, bij wie beginnende dementie was vastgesteld.

In Wateringen gaat vandaag de tweede editie van WestlandOntmoet van start. Tien dagen lang worden er op verschillende plekken ontmoetingen voor inwoners van de gemeente Westland georganiseerd. Het begint om 12.00 uur met een lunch aan de Vliethof, op het plein bij Vers5. WestlandOntmoet duurt nog tot en met zondag 30 september.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties. Deze week: Hoek van Holland.

