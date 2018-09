Faillissement organisator Westland Kros nog steeds niet uitgesproken

WESTLAND - De organisatie achter het evenement Westland Kros is nog steeds niet officieel failliet. Dat blijkt uit het zogeheten insolventieregister. Organisator Frank Bierkens zegt tegenover mediapartner WOS dat hij het niet begrijpt dat de Haagse rechtbank het bedrijf nog niet failliet heeft verklaard. De Haagse rechtbank stelt niets over de zaak te kunnen zeggen zolang het faillissement nog niet uitgesproken is.

Het bedrijf Experience Express Productions kwam in augustus in de problemen, omdat er dit jaar veel minder bezoekers op de Westland Kros afkwamen dan was begroot. Dit ondanks publiekstrekkers als De Kromme Jongens meelal-musical en Kensington. Schuldeisers krijgen al wekenlang te horen dat het bedrijf failliet is en dat de curator alles zal overnemen. Tot op de dag van vandaag is dat niet gebeurd.

Ruim twee weken geleden stelde Bierkens dat de faillissementsaanvraag van de organisatie achter de Westland Kros opnieuw moest worden gedaan, omdat de stukken die bij de aanvraag waren ingeleverd aan de verkeerde BV zouden zijn gelinkt. Hij zou de hernieuwde aanvraag persoonlijk bij de rechtbank in Rotterdam gaan afleveren. Inmiddels is duidelijk dat er nog steeds geen uitspraak is gedaan door de rechtbank.



Dossiers niet compleet

Volgens een woordvoerder van de rechtbank kan het zijn dat niet alle dossiers compleet zijn aangeleverd of dat er nog stukken moeten worden getekend. Bierkens bevestigt dat er nog vragen waren vanuit de rechtbank.

Vorige week vrijdag is Bierkens wederom naar de rechtbank gegaan om het proces te bespoedigen. En ook afgelopen maandag heeft hij nog aanvullende informatie aan de rechtbank gegeven. Hij is niet te spreken over de situatie en hoopt dat het faillissement alsnog snel wordt uitgesproken.

