Oppositie: 'Duurzaamheidsplannen Haags college in de knel'

DEN HAAG - De duurzaamheidsplannen van het Haagse college dreigen op de lange baan geschoven te worden door mogelijke vertraging van de verkoop van de Eneco-aandelen. Dat verwachten oppositiepartijen PvdA en ChristenUnie/SGP. De verwachte vertraging van de aandelenverkoop komt door een onderzoek dat van de rechter moet worden uitgevoerd vanwege de onrust binnen het energiebedrijf.

Het college van VVD, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, D66 en GroenLinks wil grote, kostbare plannen op het gebied van duurzaamheid en bereikbaarheid betalen uit de opbrengsten van de aandelenverkoop. Den Haag heeft 16,5 procent van de Eneco-aandelen in handen.

Maar die verkoop dreigt vertraging op te lopen door een onderzoek dat de rechter heeft gelast naar het beleid en de gang van zaken bij Eneco. Dit onderzoek vergt tijd, waardoor het 'een vertragend effect op het verkoopproces kan hebben', schrijft het college aan de gemeenteraad.



'Daar gaan de ambities'

'Daar gaan de duurzaamheidsambities en investeringen in wijken en onderhoud woningen Haags stadsbestuur', reageert Martijn Balster van de PvdA. 'Dikke kans dat de Eneco-inkomsten deze collegeperiode niet meer komen.'

Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP is niet verrast door de vertraging. Volgens hem dreigt de helft van de plannen van het college in de ijskast te komen. Grinwis: 'Voor de dadendrang van dit college is dit een forse afknapper. De wethouders zullen nieuwe manieren moeten vinden om de verduurzaming van onze stad te financieren.'



In handen van 53 gemeenten

Bij Eneco is het al maanden onrustig vanwege de voorgenomen verkoop van de aandelen. De aandelen zijn nu nog in handen van 53 gemeenten maar een deel hiervan - waaronder Den Haag - wil ze van de hand doen.

De onrust leidde tot een rechtszaak. De Ondernemingsraad spande een zaak aan tegen de top van het bedrijf. Volgens de werknemers zou de raad van commissarissen onzorgvuldig hebben gehandeld rond het opstappen van topman Jeroen de Haas. De rechter gelaste vervolgens een onderzoek dat dus mogelijk gaat zorgen voor vertraging van de aandelenverkoop.

