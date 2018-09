Niet met de auto maar met fiets of lopend naar school; het is schoolbrengdag

WADDINXVEEN - Ouders opgelet! Het is donderdag schoolbrengdag. Een dag waarop ouders en leerlingen opgeroepen wordt lopend of met de fiets naar school te komen. Door de auto te laten staan wordt de verkeersveiligheid rondom de school veiliger.

Volgens directeur Bert Wiltink van de Koning Willem Alexanderschool in Waddinxveen is er normaal in de ochtend rond zijn school een file van auto's van ouders die hun kinderen komen brengen. Parkeren is dan een probleem, met veel gevaarlijke situaties zoals dubbelparkeren en achteruitrijden als gevolg.

Alle kinderen komen donderdag op de Koning Willem Alexanderschool met versierde fietsen naar school en er is een (leerlingen)jury die een prijs uitlooft voor de mooiste fiets. De Schoolbrengdag is donderdag in Waddinxveen geopend door provinciebestuurder Floor Vermeulen. De dag wordt georganiseerd door School op Seef, een intitiatief van de Provincie Zuid-Holland.

LEES OOK: ANWB begint met fietslessen voor jonge tieners