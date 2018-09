Deel dit artikel:













Dode man gevonden in Zuiderpark Den Haag In het Zuiderpark werd een overleden persoon gevonden. | Foto: Regio 15

DEN HAAG - In het Haagse Zuiderpark is donderdagochtend een man overleden. De politie meldt dat agenten een man aantroffen die 'vermoedelijk onwel was geworden'. De politie heeft geprobeerd te man te reanimeren, maar hij overleed ter plekke.



De politie benadrukt dat er geen sprake is van een misdrijf. De agenten troffen de man rond 06.20 aan. Wie hij is en waardoor hij kwam te overlijden is nog niet bekend. Agenten hebben een gebied afgezet met linten in de buurt van de vindplaats, niet ver van het hertenkamp. Daar zijn er een tent en een mobiel politielab neergezet.