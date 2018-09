Deel dit artikel:













ALS-patiënt Paula krijgt een nieuwe tuin: 'Een wens komt uit' ALS-patiënt Paula krijgt een nieuwe tuin dankzij de vrijwilligers van Burenhulp | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De Haagse Paula van Middendorp (32) lijdt aan de terminale ziekte ALS. Het is haar grootste wens is om haar laatste jaren te kunnen genieten in haar eigen tuin. Maar die is erg verwilderd en tuinieren is voor haar niet meer te doen. Daarom schieten Haagse vrijwillers haar te hulp: 'Al het onkruid moet weg!', aldus een van de vrijwilligers.

De spierkracht van de 32-jarige Paula neemt iedere dag af. Volgens doktoren heeft ze nog maar een paar jaar te leven. Ze wil haar laatste jaren graag zo leuk mogelijk maken. ‘Ik heb geen bucketlist of zo, maar wil in ieder geval voorkomen dat ik spijt krijg van dingen die ik niet gedaan heb', aldus Paula. Een van haar laatste wensen is een mooie tuin, zodat ze daar samen met haar hond van de zon kan genieten.

Haagse vrijwilligersnetwerk Burenhulp En die wens gaat nu in vervulling, dankzij het Haagse vrijwilligersplatform Burenhulp: 'Paula heeft ons gevonden via Facebook en benaderd met de vraag of wij haar konden helpen', aldus Alissa Ramaker. 'En dat wilden wij natuurlijk doen!' Daarom stropen de vrijwilligers nu hun mouwen op om Paula binnen een paar weken aan een mooie tuin te helpen. Woensdag ging de eerste schop in de grond en naar verwachting is de tuin binnen een paar weken klaar.