Niet overdag maar 's avonds 'vredesloop' Den Haag Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het is vrijdag Internationale Dag van de Vrede en traditiegetrouw is er weer een vredesloop in Den Haag. The Hague Peace Night Run, zoals de organisatie de loop tegenwoordig noemt, wordt dit keer 's avonds gehouden. De afgelopen jaren was er overdag een vredesloop, maar er is besloten het evenement om te toveren tot een avondloop.

De deelnemers lopen een parcours van ongeveer 8,5 kilometer door het centrum van de stad. De start en finish is op het Lange Voorhout, daarna loopt het parcours richting de Scheveningse bosjes via het Zeeheldenkwartier terug naar de finish. De eerste lopers vertrekken om 20.30 uur. Er kan nog ingeschreven worden voor de loop. Na afloop is er een afterparty op het Lange Voorhout in samenwerking met het Rrrolend Food Truck Festival.





