Den Haag heeft er een nieuw festival bij: Masterly The Hague Masterly The Hague Festival | Foto: Omroep West Masterly The Hague Festival | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Moderne kunstenaars die zich laten inspireren door oude Hollandse meesters: dat is het uitgangspunt van het kunstfestival Masterly The Hague. Donderdag is het festival officieel is geopend. Voor de allereerste editie zijn drie stadspaleizen in het Haagse Museumkwartier tijdelijk omgebouwd tot musea waar de klassieke werken en moderne ontwerpen naast elkaar worden getoond.

Masterly The Hague is een initiatief van curator Nicole Uniquole. Zij kreeg de opdracht om zestig kunstenaars te koppelen aan het werk van oude meesters, zoals Rembrandt van Rijn en Jacob van Ruysdael. Geïnspireerd door hun historische muze, creëren de kunstenaars een nieuw hedendaags ontwerp. De Haagse ontwerper Michael Barnaart bijvoorbeeld, liet zich voor zijn ontwerp van een jurk inspireren door het schilderij 'Fruit Garland' van schilder Hendrick Gijsbertsz Schoock uit 1680.

Historische panden De kunstwerken worden getoond in drie historische panden aan de Lange Vijverberg. In 25 stijlkamers zijn de nieuwe kunstwerken te zien naast het stuk van de oude Hollandse meesters waarop het kunstwerk geinspireerd is. Het festival duurt nog tot en met zondag 23 september. LEES OOK: Genomineerden The Hague Awards 2018 bekend