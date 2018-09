Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lisette uit Lisse naar Londen voor ALS: 'Een unieke kans' Lisette traint voor de ALS City Swim | Foto: Lisette van Veldhuizen

LISSE - De hele zomer had de 60-jarige Lisette van Veldhuizen uit Lisse ervoor getraind: de ALS City Swim in Amsterdam. Maar de zwemtocht ging op het laatste moment niet door. Als goedmakertje nodigt de organisatie tweehonderd deelnemers uit voor de City Swim in Londen en Lisette is een van de uitverkorenen: 'Zo'n kans laat ik niet aan me voorbijgaan!', aldus Lisette.

Op zondag 8 september zou de zevende editie van de City Swim in Amsterdam plaatsvinden. Tijdens deze jaarlijkse zwemtocht door de Amsterdamse grachten zwemmen deelnemers twee kilometer om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. Maar dit jaar ging de zwemtocht niet door, omdat de waterkwaliteit onvoldoende was. 'Ongelooflijk jammer natuurlijk. Mensen hadden geld gedoneerd en ik wilde gewoon die twee kilometer zwemmen', vertelt Lisette. 'Dat heb ik dan ook alsnog gedaan in een zwembad, maar dat is toch heel wat anders dan in het open water. Daarom was ik heel blij om te horen dat ik mee mocht naar Londen!'

Twee kilometer zwemmen in de Theems Lisette werd dit jaar zestig en wilde familie, vrienden en bekenden voor haar verjaardag niet een cadeau vragen, maar een bijdrage voor de bestrijding van de spierziekte ALS. 'Ik ben zelf best sportief en moet er dan ook niet aan denken om niet goed te kunnen bewegen', vertelt ze. 'Daarom dacht ik: ik moet hier aan meedoen, om zo mijn steentje bij te kunnen dragen aan het tegengaan van deze verschrikkelijke ziekte.' Vrijdag vertrekt Lisette naar Londen, om daar komend weekend in de Theems alsnog de zwemtocht te maken waarvoor ze getraind heeft. Met haar deelname heeft Lisette 1155 euro ingezameld. LEES OOK: Amber (14) mag Amsterdam City Swim openen met Pieter van den Hoogenband