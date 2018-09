Belastingdienst legt beslag op pand Omar Munie

DEN HAAG - De belastingdienst heeft beslag gelegd op het nieuwe pand van de bekende Haagse tassenontwerper Omar Munie. Dat bevestigt Munie tegenover Omroep West. De ontwerper had een belastingschuld. Hij zegt de schuld inmiddels te hebben afgelost.

'Ik had een regeling bij de belastingdienst, maar omdat ik een duur pand heb gekocht wil de fiscus nu alles afbetaald zien', zegt Munie. Een brief hierover is volgens hem naar een verkeerd adres gestuurd waardoor hij die niet heeft gezien. 'Inmiddels hebben we het volledige bedrag overgemaakt. Dat staat volgende week op de rekening van de belastingdienst. Het beslag wordt dan opgeheven', zegt hij.

De schuld is volgens hem ontstaan omdat hij lange tijd zonder winkel zat. 'Iedereen in de straat had het moeilijk, wij ook'. Maar echte problemen waren er volgens hem niet. 'We hadden gewoon een regeling'.



'Professionele club werkt aan karaktermoord'

Omar Munie zegt dat ook de beslaglegging en de berichtinggeving hierover in verschillende media het gevolg zijn van 'een professionele club die ons dwarsboomt'. Er worden volgens de ontwerpen overal anonieme brieven heengestuurd met aantijgingen aan zijn adres.

Dat heeft te maken met de manier waarop hij zijn nieuwe pad De Rijnstroom heeft gekocht. Daar zijn mensen in Den Haag boos over. Het pand zou door de gemeente voor te weinig geld aan Munie zijn verkocht.