Herfst komt eraan; veel regen en wind tijdens vrijdagochtendspits

REGIO - De herfst doet vrijdag zijn intrede. Het wordt een zeer onstuimige dag, waarbij de wind in de kustgebieden hard tot stormachtig wordt. Vrijdag begint volgens Omroep West weerman Huub Mizee met veel regen en wind vanuit het zuidwesten.

In de ochtendspits staat er een stormachtige wind, met zware windstoten. De temperatuur gaat niet meer omhoog maar naar beneden. Vrijdagochtend vroeg is het 18 graden, later zakt de temperatuur naar 16 graden.

Volgens Omroep West weerman Huub Mizee is de laatste dagen de wind al aangetrokken. De temperaturen zijn donderdag nog aangenaam, 21 graden, maar vrijdag komt daar dus verandering in.