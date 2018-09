Twee mannen gearresteerd in Ypenburg tijdens gecoördineerder politieactie

DEN HAAG - De politie heeft donderdag tijdens een gecoördineerde actie twee verdachten opgepakt in de Haagse wijk Ypenburg. Daarbij werden minstens zes politievoertuigen en agenten met bivakmutsen ingezet, vertellen ooggetuigen aan Omroep West.

Volgens de ooggetuigen reden de verdachten in een witte bedrijfsbus toen ze op de Laan van Hoornwijck werden klemgereden door meerdere politievoertuigen. De mannen zijn door de politie geblindoekt in een blauwe bus afgevoerd. Ook was een politiehelikopter ingezet om de situatie vanuit de lucht te volgen.

Over de aanleiding voor de arrestatie kan de politie weinig mededelen. 'Het ging om een conflict waarbij we escalatie wilden voorkomen', aldus een woordvoerder. Op Twitter meldt de politie 'een verdachte situatie', maar wil verder nog niks kwijt over de arrestatie.