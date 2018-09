Verdachten van diefstal tas melden zich na Team West

RIJSWIJK - Twee mannen die worden verdacht van de diefstal van een tas bij de Rijswijkse binnenspeeltuin Monkey Town, hebben zich woensdag bij de politie gemeld. Dat deden ze nadat het opsporingsprogramma Team West dinsdag beelden van de diefstal toonde.

De tas was van een personeelslid van Monkey Town en lag in de spoelkeuken. Op beelden was te zien hoe twee mannen tijdens het roken van een sigaret een aantal keer naar binnen keken bij die keuken. Eén van hen ging vervolgens naar binnen en kwam terug met de tas.

De tas werd later teruggevonden in een afvalcontainer, maar de waardevolle spullen waren eruit gehaald. De verdachten waren met twee vrouwen en een aantal kinderen in de binnenspeeltuin en waren duidelijk in beeld gebracht door de bewakingscamera’s. De recherche heeft de mannen verhoord over de diefstal.