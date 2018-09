Deel dit artikel:













Nicolas Cage gastprogrammeur filmfestival Leiden Nicolas Cage in Mandy (2018) | Foto: LIFF

DEN HAAG - Nicolas Cage is aangetrokken als gastprogrammeur van het Leiden Internationaal Film Festival. Tijdens het festival is een tentoonstelling gewijd aan de acteur, en in de voorbereiding daarop is Cage gevraagd om vijf films te selecteren waarin hij speelt.

De films moeten - zoals een woordvoerder het noemt - een uniek kijkje geven in het hoofd van de acteur. De vijf geselecteerde rolprenten worden tijdens het festival in één keer vertoond tijdens een zogenoemde Nic-a-thon, een marathonvertoning dus. Welke films door de superster zijn uitverkoren wil een woordvoerder nog niet zeggen. Het gaat volgens hem om een combinatie van 'verloren klassiekers' en 'persoonlijke favorieten'.

Hij komt niet zelf De acteur zelf blijft overigens enkel schitteren op het witte doek en op de tentoonstelling. Hij komt niet persoonlijk naar Leiden om zijn keuze toe te lichten. In zijn carriere als acteur maakte hij tientallen films waaronder Leaving Las Vegas. Voor zijn rol als aan lager wal geraakte alcoholist won hij de Oscar voor beste acteur. De laatste jaren produceert hij ook zelf films.