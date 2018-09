Bertens trekt zich niks aan van buien en bereikt laatste acht in Seoul

Kiki Bertens in actie op de US Open 2018. (Foto: ANP)

WATERINGEN - Kiki Bertens is doorgedrongen tot de kwartfinales van het WTA-toernooi van Seoul. Tussen de buien door won de nummer twee van de plaatsingslijst uit Wateringen met 6-4, 7-5 van de Sloveense Dalila Jakupovic.

Bertens speelde in de eerste set niet vrijuit tegen de nummer 89 van de wereld. Ze had moeite om los te komen, maar stond er op het moment dat het moest. Toen ze op 5-4 voor de eerste set serveerde knokte ze zich terug na een 0-40 achterstand.

In de tweede set liep Bertens snel uit naar 4-1, maar het werd toch nog spannend. Bertens verzuimde het duel, na het missen van twee matchpoints, op 5-4 uit te serveren. Twee games later was het wel raak; Bertens besloot het duel met een ace.



Partij kort onderbroken

De wedstrijd ging later van start wegens regenval in de hoofdstad Zuid-Korea. Halverwege de eerste set werd de partij ook kort onderbroken.

Bij de laatste acht staat Bertens tegenover de Russin Jevgenia Rodina, die met 6-4, 4-6, 7-5 te sterk was voor de Belgische Kirsten Flipkens. Bertens trof Rodina nog nooit.



Plaatsing voor WTA Finals

Bertens hoopt in Azië plaatsing voor het eindejaarstoernooi WTA Finals af te dwingen. Ze staat momenteel op de achtste plaats van de seizoensranking. Haar grootste concurrente Karolína Plísková drong eerder al door tot de kwartfinales van het grotere toernooi van Tokio.

