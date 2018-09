Veel ouders bellen kinderopvang na drama Oss: 'Blijft de Stint nog rijden?'

REGIO - Kinderopvangorganisaties worden overspoeld met telefoontjes van bezorgde ouders na het fatale ongeluk met een zogenoemde Stint in Oss donderdagochtend. Daar kwamen vier kinderen om het leven toen de elektrische bakfiets werd aangereden door een trein. De oorzaak van dat ongeluk is nog niet duidelijk. Vooralsnog kiezen grote organisaties in onze regio ervoor om de stint gewoon te blijven gebruiken.

Dat geldt bijvoorbeeld voor Kinderopvangorganisatie 2Samen, met vestigingen in Den Haag, Monster en Naaldwijk. Een woordvoerder zegt dat het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk in Oss op de voet wordt gevolgd, maar dat er nu geen reden is de elektrische bakfiets binnen te houden.

'We zoeken altijd naar de veiligste manier om de kinderen te vervoeren. Als de Stint binnen blijft, moeten de kinderen in groepen lopend over straat', zegt de woordvoerder. Bovendien moeten medewerkers eerst een speciale training volgen, voordat ze met de bakfiets op pad mogen.



'Wachten het onderzoek af'

Datzelfde geldt voor de medewerkers van Wonderland. Die organisatie heeft opvangplekken in Leiden en Hillegom. 'Wij wachten het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk in Oss af, maar zien nu geen aanleiding om de Stint binnen te houden', meldt een woordvoerder. Net zoals bij andere organisaties worden de opvanglocaties overspoeld met telefoontjes van bezorgde ouders. 'Die stellen we eerst gerust', aldus de zegsvrouw. Alle ouders krijgen donderdag nog een bericht over het gebruik van het elektrische karretje.

Ook de organisatie Partou met vestigingen in onder meer Den Haag, Delft, Zoetermeer krijgt veel telefoontjes. De organisatie heeft nog geen besluit genomen over het gebruik van de Stint. Vooralsnog rijden de karretjes gewoon.



Blijven rijden

Grote kinderopvangorganisaties in Den Haag en omstreken als Triodus Kinderopvang en Dak kindercentra blijven ook rijden met het vervoersmiddel. Een woordvoerder van Triodus laat weten dat ook bij hun organisatie alleen mensen met een speciale training kinderen met de Stint mogen halen en wegbrengen.

Een Stint is een kruising tussen een segway en een bakfiets. Het apparaat is bedacht door Edwin Renzen om het vervoer van kinderen die bij een opvang zitten veiliger te maken. Kinderen hoeven dan namelijk niet meer over straat te lopen.



Belangenvereniging: 'Stint is een verbetering'

BOink is de belangenvereniging van ouders die gebruik maken van de kinderopvang. De organisatie ziet de introductie van de Stint ook als een verbetering. 'Vroeger ging het vervoer met busjes, ouderwetse bakfietsen of gewoon lopend. In die zin is de Stint echt een verbetering', zegt voorzitter Gjalt Jellesma van BOink.

'Ik begrijp de zorgen bij ouders, maar we moeten eerst de onderzoeken naar de toedracht van het onderzoek afwachten', zegt Jellesma. 'Als blijkt dat de Stint verbeterd moet worden, of dat er andere regels voor moeten gaan gelden, zijn wij de eerste die hiervoor gaan strijden. Maar vooralsnog is het echt gevaarlijker om kinderen te laten lopen langs de weg.'