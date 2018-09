Deel dit artikel:













Bouw fietsbrug tussen Oegstgeest en Katwijk loopt vertraging op Fietsbrug De Navigator. (Foto: Syb van Breda & Co)

KATWIJK - Het opleveren van de fietsbrug tussen Oegstgeest en Katwijk over de Oude Rijn loopt ongeveer vier maanden vertraging op. Dat laat de gemeente Katwijk weten. Door een faillissement van het gecontracteerde staalbedrijf wordt de brug niet zoals gepland in november van dit jaar opgeleverd, maar in maart 2019.

De fietsbrug - vernoemd naar voormalig bestuurder en politicus Joop van der Reijden - moet de nieuwbouwwijken Oegstgeest aan de Rijn en 't Duyfrak in Valkenburg met elkaar verbinden. Zowel op het water als op de kade zijn de werkzaamheden in volle gang. In februari wordt de brug in één keer vanuit Friesland, waar het nieuwe staalbedrijf de komende tijd werkt aan de drie stalen delen van de brug, naar de gemeenten Katwijk en Oegstgeest vervoerd. Op woensdag 13 maart wordt de oeververbinding feestelijk geopend. Wie meer wil weten over de aanleg van de fietsbrug, kan op maandag 1 oktober naar een inloopspreekuur komen. Dat wordt gehouden tussen 11.00 en 12.00 uur aan de Oegstgeestse zijde van de brug. LEES OOK: 'Slanke, elegante fietsbrug' verbindt Oegstgeest en Katwijk