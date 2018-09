Den Haag herdenkt Willie Dille: 'Gepassioneerd raadslid, betrokken burger en warm mens'

DEN HAAG - 'Een bijzonder gepassioneerd raadslid, een betrokken burger en bovenal een warm mens.' Met deze woorden is Willie Dille donderdagmiddag door burgemeester Pauline Krikke herdacht in de Haagse gemeenteraad. Begin augustus maakte het PVV-raadslid op 53-jarige leeftijd een einde aan haar leven.

De Haagse gemeenteraad stond aan het begin van de vergadering stil bij het overlijden van Dille. Krikke hield daarbij een toespraak. 'Haar tragische dood heeft velen geraakt', zei ze. 'Ook mij persoonlijk. Een zonnige zomer kreeg plots een zwarte rand. We zaten én zitten allemaal met vragen. Daar is de afgelopen weken veel over gezegd en geschreven. Vandaag is niet de plek om daar nog eens op in te gaan.'

Krikke haalde in haar speech ook een stukje tekst van Justine de Clerq aan, een schrijfster voor de daklozenkrant Straatnieuws. 'Het hele huis was ingesteld op kinderen, met of zonder handicap. Kinderen die vaak bij Willie kwamen, hadden hier en daar eigen spulletjes liggen. Wat eigenlijk vooral opviel was dat het een gewoon huis was. […] Bij Willie werd je opgenomen in een lopend gezin en niks was te gek.'



'Leven in het teken van zorg'

Daarmee doelde De Clerq op het privéleven van Dille. Krikke daarover: 'Haar leven buiten de raad stond in het teken zorg, zorg voor haar kinderen en pleegkinderen. Zorg voor de vele kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking die voor korte of langere tijd bij haar konden komen logeren. Zodat bijvoorbeeld hun ouders met vakantie konden om even bij te komen.'

De herdenking van Dille vond plaats aan het begin van de raadsvergadering. Na de toespraak van Krikke werd een minuut stilte in acht genomen en werden er bloemen op de lege plek van het overleden raadslid gelegd.

