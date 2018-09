Regio wil meer superfietspaden aanleggen, maar mist nog steun van het Rijk

DEN HAAG - Op de fiets naar je werk. Goed voor het milieu, je gezondheid en het voorkomt het dichtslibben van de stad. Daarom wil de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de komende jaren nog eens honderden kilometers fietspad voor forenzen gaan aanleggen. Maar daarvoor is wel steun van het Rijk nodig. 'Die is nog beperkt,' zegt de de Ridderkerkse wethouder Peter Meij, fietsambassadeur van de Metropoolregio. 'Dus ben ik kritisch.'

Tussen Den Haag en Leiden ligt er al één langs het spoor: een superfietspad voor forenzen. Strak en breed en hij heeft een Italiaanse naam: Velostrada. De komende vier jaar wil de Metropoolregio nog eens honderd kilometer van dit soort paden aanleggen. Zodat de belangrijkste plekken in de regio waar wordt gewerkt, met elkaar worden verbonden. Daarvoor worden bestaande fietspaden sterk verbeterd. Uiteindelijk moet er zelfs 250 kilometer aan superfietspad komen.

De gebruikers van de Velostrada zijn enthousiast. 'Wij wonen in een hoge flat, dus we kunnen erop neer kijken. En dat zien we dat het heel veel wordt gebruikt', zegt een mevrouw. 'Heerlijk, relaxed', voegt een andere fietser eraan toe. En dat blijkt ook uit cijfers. In vijf jaar tijd steeg het aantal gebruikers van 2000 naar 3000 fietsers per etmaal. Dat is een stijging van vijftig procent.



Niet voldoende geld

Toch mist de regio nog steun. Er komt wel geld van het Rijk, maar dat is niet voldoende, zegt Meij. Volgens hem heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (VVD, infrastructuur) afgelopen Prinsjesdag wel 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit soort projecten, maar is dat voor driekwart bestaand geld.

Meij: 'Natuurlijk kunnen we daar mooie projecten van financieren. Maar de bedoeling is om landelijk 200.000 automobilisten uit de auto en op de fiets te krijgen. Dan moet er echt meer gebeuren. Want behalve mooie fietspaden heb je natuurlijk veilige stallingen nodig, zodat mensen weten dat die fiets er na het werk nog staat. En dat kost gewoon geld.'

LEES OOK: De beige-rode Haagse klassieker verdwijnt, maar wat wordt de nieuwe tram?