Oud-wethouder 'bevrijdt' Leiden tijdens Geuzenintocht Foto: Omroep West

LEIDEN - In Leiden zijn ze begonnen met aftellen, want over dertien dagen is het 3 oktober, ofwel de dag van het Leids Ontzet. En dat betekent dat de inwoners donderdag kunnen intekenen voor de gratis haring en wittebrood. Sinds vorig jaar wordt dat voorafgegaan door de Geuzenintocht. Nu al een nieuwe traditie.

De Geuzenintocht luidt de opening van de viering van Leidens Ontzet in. De boten varen dezelfde route als in 1574. Voorop in de vloot varen de geuzen met hun voorman Louis Boisot. De route is iets veranderd ten opzichte van vorig jaar, zodat het publiek op de Aalmarkt ook kan meegenieten van de vloot. Elk jaar is er een andere bekende Leidenaar die de rol van voorman Louis Boisot op zich neemt. Vorig jaar was dat Peter Labrujère, dit jaar is de keuze gevallen op oud-wethouder Robert Strijk. LEES OOK: Aftellen naar Leidens Ontzet met De Durrie Oktoberr Adventskalender