Nieuwe tram gezocht: 'Breed, lage instap, ruime zit, rode kleur, geen klapstoel'

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad moet een spannend besluit gaan nemen. 'Het gebeurt maar één keer in de zoveel jaar dat we een nieuwe tram bestellen. Het is net Sinterklaasavond, in volle spanning wachten wij op wat er gaat komen', zegt Robert van Asten, wethouder verkeer lachend.

De vertrouwde beige-rode trams op de lijnen 1, 6, 12 en 16 zijn aan vervanging toe. Bijbestellen van nieuwe Aveneo-trams is niet mogelijk, omdat de koop van 60 tramstellen via een Europese aanbesteding gaat. Daarnaast zijn de productielijnen van de bestaande trams al opgeheven. In totaal zijn er zestig nieuwe trams nodig voor de lijnen 1, 6, 12 en 16.

'De Avenio's - de donkergrijze rode trams die we hebben besteld - kunnen we niet meer bijkopen, omdat voor elke tram die je besteld een aparte productielijn wordt gemaakt. Als die trams zijn afgemaakt wordt die productielijn opgeheven. Dus we moeten opnieuw aanbesteden. Het kan zomaar zijn dat een ander bedrijf de trams gaat maken', zegt verkeerswethouder Van Asten.



Lang, breed, stil en duurzaam

De nieuwe tram wordt 32 tot 35 meter lang en 2,65 meter breed. Aan de voor- en achterkant komt een bestuurdersplek en aan twee kanten deuren. De tram houdt rekening met mensen met een beperking. Het tramstel mag maar weinig geluid maken en trillingen geven én duurzaam moeten zijn in materialen waaruit het is opgebouwd.

De Stichting Voorall die de belangen behartigt van mensen met een beperking ziet dat de oude tram heel wat obstakels heeft voor deze groep. De nieuwe tram moet daarom een lage instap krijgen zonder een groot gat tussen opstap en perron.



'Laat dat opklapstoeltje maar weg'

Ook pleit de stichting voor een plek zonder opklapstoeltje voor rolstoelen zodat er niemand weggestuurd hoeft te worden. 'Want dat kost tijd en is niet leuk voor de passagier die een ander plekje gaat zoeken en ook niet voor de persoon met een beperking', zegt Margreet Roemeling van Stichting Voorall.

Daarnaast is het belangrijk dat bij de deur een knop is om de deur langer open te houden. En blindegeleidenhonden kunnen de deur niet vinden als het in dezelfde kleur is geschilderd als de tram.



Over zes jaar rijdt de nieuwe tram

Ook andere trampassagiers hebben hun wensenlijstje. Eén vrouw opteert voor een vuilnisbakje, een ander voor een rode kleur aan de buitenkant die je goed ziet, zoals de oude tram. Ook een ruime zitplek met wat privacy zodat je lekker de krant kan lezen scoort goed tussen de wensen. De lage instap van de tram is veruit de favoriete wens onder passagiers.

Gelukkig heeft de gemeente anderhalf jaar de tijd om alle eisen en wensen te noteren en kan de aanbesteding beginnen. Over 6 jaar zal de oude HTM-tram zijn vervangen voor de nieuwe tram.

