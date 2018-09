Deel dit artikel:













Felle brand in huis Leiden; bewoner aangehouden De brand in het huis aan de Vossebes in Leiden. (Foto: ASMedia)

LEIDEN - In een huis aan de Vossebes in Leiden heeft donderdagavond een korte, maar felle brand gewoed. Een bewoner is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand, laat een politiewoordvoerder weten.

De brand ging gepaard met behoorlijk wat rookontwikkeling. Hoe groot de schade is, is niet duidelijk. Omliggende woningen zijn tijdelijk ontruimd geweest.