Hoe de 9-jarige Dilan pesterijen op school overwon met een rap Dilan in de videoclip van zijn rap. (Beeld: YouTube)

DEN HAAG - Het is de Week Tegen Pesten, een speciale themaweek aan het begin van het schooljaar om pesten tegen te gaan. De 9-jarige Dilan uit Den Haag werd zwaar gepest. Maar nadat hij een rap maakte over wat hij allemaal over zich heen kreeg, won hij het vertrouwen terug en ging hij het gesprek aan met de kinderen die hem treiterden.

Dilan kreeg tot voor kort een hoop over zich heen: hij werd uitgescholden, door klasgenootjes genegeerd en af en toe kreeg hij zelfs een pak slaag. 'Het begon allemaal met leuke grapjes. We gingen vaak ver met elkaar plagen. Maar op een gegeven moment wilden ze maar niet ophouden.' En toen kwam Dilan achter het verschil tussen plagen en pesten, vertelt hij. 'Ik voelde mij heel erg eenzaam en had niet meer zoveel vrienden.' Hij begon met rappen en toen zijn coach, Umit C. van Musicon, zijn verhaal hoorde, besloten ze samen een rap over pesten te maken. Het nummer was volgens zijn coach zo goed, dat er werd besloten om ook een videoclip op te nemen. En die is inmiddels meer dan 24.000 keer bekeken.

'Ik heb er spijt van' De rake woorden van Dilan bereikten ook zijn school, waarop er een gesprek tot stand kwam tussen Dilan en zijn pesters. Dat verliep zo goed, dat hij daarna niet meer werd gepest. 'Ze zeiden duizenden keren: sorry voor wat ik heb gedaan, ik heb er spijt van. Dat was wel heel fijn.' Voor kinderen die nog wel worden gepest, heeft Dilan een gouden tip: 'Wees gewoon jezelf.' En zijn vriend Arda vult aan: 'En wees ook assertief. Je moet ook voor jezelf opkomen. En voor de pesters: hoe zou jij je voelen als je gepest zou worden. En dat je eenzaam bent en geen vrienden meer hebt.' LEES OOK: 'Weer minder gepeste kinderen'