Nieuw juridisch onderzoek naar verhuizing ambassade Israël

DEN HAAG - Externe juristen gaan voor de gemeente Den Haag het Verdrag van Wenen nog eens tegen het licht houden. Een meerderheid van de gemeenteraad wil dit. Aanleiding is de ongewenste verhuizing van de Israëlische ambassade naar Plein 1813. Volgens sommige partijen interpreteert wethouder Boudewijn Revis (VVD) het verdrag verkeerd.

Israël heeft een monumentaal pand op Plein 1813 gekocht en wil haar ambassade van het Buitenhof in het centrum van Den Haag hiernaartoe verhuizen. Zowel wethouder Revis als de gemeenteraad is hier niet gelukkig mee. In en rond de ambassade moeten forse veiligheidsmaatregelen genomen, zoals de bouw van een hoge muur en een observatiepost. Ook verdwijnen er veertig bomen en moet het monumentale pand flink verbouwd worden.

Peter Bos van de Haagse Stadspartij vergeleek de kwestie met de Amerikaanse ambassade op het Lange Voorhout. Deze ambassade verhuisde onlangs - tot opluchting van Den Haag - naar Wassenaar. Bos: 'We zijn net van deze ambassade af en nu begaan we dezelfde fout door weer een risicovol object in een parel van de stad te situeren.'



Hogere wetgeving

Ook Revis is niet gelukkig met de verhuizing, maar volgens hem is Den Haag voor het blok gezet. De gemeente wist niet dat het Rijk het pand aan Israël ging verkopen. Dat hoorde het stadsbestuur pas nadat de deal al was gesloten. En nu is Den Haag verplicht om mee te werken aan de verhuizing en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen omdat het Verdrag van Wenen in werking is getreden, stelt de wethouder. Revis: 'Het Verdrag van Wenen is hogere wetgeving.'

Maar sommige partijen vinden dat Revis het Verdrag niet goed uitlegt. Er zouden wel degelijk nog mogelijkheden zijn voor Den Haag om de verhuizing tegen te houden. Zo zou de gemeente zich kunnen beroepen op het feit dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen negatief heeft geadviseerd over de verbouwing omdat het monumentale pand dan te zeer wordt aangetast.



'Slecht en onvoldragen plan'

'Den Haag gooit nu een rijksmonument te grabbel voor een carte blanche voor de Israëlische ambassade', zei Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. Het is een slecht en onvoldragen plan.'

Maar volgens wethouder Revis is het Verdrag van Wenen wel degelijk leidend en kan de stad niet meer onder de verhuizing uit. 'Het enige dat we kunnen is de schade beperken', zei Revis. 'Dat hebben we gedaan want de geplande verbouwing in het monumentale pand hebben we kunnen aanpassen. De monumentale waarde blijft zoveel mogelijk in stand.'



'Heeft ambassade vrije locatiekeuze?'

Toch wil een meerderheid van de gemeenteraad dat een externe jurist het Verdrag van Wenen nog eens bekijkt. Coalitiepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos en GroenLinks stemden ook voor deze motie van de Partij voor de Dieren. De jurist moet de vragen beantwoorden of de ambassade daadwerkelijk een volledige vrije locatiekeuze heeft op basis van het Verdrag van Wenen en of de gemeente verplicht is om veiligheidsmaatregelen te nemen die haaks op de monumentenwetgeving staan.

Revis verwacht niet dat deze 'second opinion' nieuw licht op de zaak werpt. 'Onze juristen hebben goed naar de zaak gekeken.'