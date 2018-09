Ken je het verhaal van de band die naar Amerika ging...?

DEN HAAG - Optreden in Amerika. Het is de droom van veel muzikanten. En na het succes van Glennis Grace bij America’s Got Talent willen veel Nederlanders haar spoor volgen. Dat geldt ook voor de leden van de Haagse band Elphesis. Zij droomden al over het optreden op 12 oktober in The Cutting Room in New York, waar de band voor het voorprogramma van de Amerikaanse singer-songwriter Frank Carillo en zijn band The Bandoleros werd gevraagd.

De visa voor de reis naar de Verenigde Staten waren net geregeld, toen er weer een stempelapparaat tevoorschijn kwam dat een streep zette door de plannen. De autoriteiten besloten de visa ongeldig te verklaren, omdat er toegang betaald moet worden om het concert te bezoeken. Hoewel de band er geen geld aan verdient, mag het daardoor niet. 'De Amerikaanse markt is erg beschermend als het gaat om buitenlandse concurrentie', zegt zanger en gitarist Henk Mabuza.

En dus is de teleurstelling groot. 'We waren de nachten aan het aftellen. Ik besef het gewoon nog niet', zegt Karin Mabuza, één van de zangeressen van de band. 'We zitten nog net niet aan de Prozac', dolt Henk. 'Ons album komt eraan en we hebben leuke optredens staan. Of het avontuur ooit een vervolg gaat krijgen is niet duidelijk. Voorlopig staat er een dikke streep door ons visum, maar misschien dat we het volgend jaar weer kunnen proberen', zeggen de bandleden bijna in koor. 'Maar ook dan komen er weer de nodige problemen, met wellicht nog meer kosten voor een groepsvisum.'



'Een lastig telefoontje'

Donderdagavond is het bij Frank Carillo en The Bandoleros nog niet bekend dat het optreden niet doorgaat. 'We weten het pas sinds vanmiddag. Door het tijdsverschil kunnen we hem pas vanavond bellen. We zijn al lange tijd bevriend en zien er best tegenop om het te vertellen. Het wordt een lastig telefoontje', besluit Karin.

