West Wekker: traditionele vredesloop en Solar Challenge van start De zonnewagen van de TU Delft. (Foto: Nuon Solar Team TU Delft/bewerking: Omroep West)

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is vandaag de Internationale Dag van de Vrede, wat betekent dat er in Den Haag natuurlijk weer een vredesloop is. Verder: een opening van een bijzonder huis in Leiden en het officiële begin van de herfst.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op deze Internationale Dag van de Vrede is er traditiegetrouw een vredesloop in Den Haag. The Hague Peace Night Run, zoals de organisatie de loop tegenwoordig noemt, wordt dit keer 's avonds gehouden. De afgelopen jaren was er overdag een vredesloop, maar er is besloten het evenement om te toveren tot een avondloop.

In Leiden gaat vandaag een bijzonder huis open, namelijk het Odensehuis. Dit is een inloophuis voor mensen met beginnende dementie of voor mensen die in hun omgeving met deze ziekte te maken hebben. Er bestaan al zo'n veertien Odensehuizen in Nederland. In Leiden hebben zo'n tweeduizend mensen te maken met (een lichte vorm van) dementie.

Vandaag begint de Solar Challenge en de TU Delft doet daaraan mee. De Solar Challenge is een extreme race van zonnewagens door Zuid-Afrika en duurt acht dagen. De race gaat over hoge bergen, zoutvlaktes, zesbaanssnelwegen en onverharde wegen. De intelligente zonneauto van de TU Delft kan 'slim' met deze omstandigheden omgaan.

Het weer: Het wordt vandaag een onstuimige dag. Eerst valt er regen, later komen er opklaringen, maar ook enkele buien. Aan zee staat een stormachtige wind van kracht 8. Het wordt zo'n 18 graden.

Beeld: MeteoGroup Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog weten:

Vanmiddag is de tweede editie van de Walk of Hope, waar meer dan 1500 scholieren aan mee zullen doen. De Walk of Hope gaat om de verspreiding van de boodschap van geweldloosheid, tolerantie, vrede, dialoog, wederzijds begrip en solidariteit. Het doel is mensen samen te brengen, in het bijzonder de jongere generatie.

Vandaag is het astronomische begin van de herfst. Voor weerkundigen begint de herst al op 1 september. Rond 23 september staat de zon precies boven de evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duren. Daarom begint de herfst meestal op 22 of 23 september. Officieel loopt de herfst van 21 september tot en met 20 december.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.

