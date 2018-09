Frustratie in Scheveningen en Haagse politiek: karakteristieke panden Harstenhoekweg gesloopt

DEN HAAG - Tot grote frustratie van de buurt, de gemeenteraad én wethouder Boudewijn Revis wordt een aantal karakteristieke panden aan de Harstenhoekweg in Scheveningen zeer waarschijnlijk maandag al gesloopt.

De wethouder zegt nog te gaan proberen om te voorkomen dat het complex snel plat gaat, maar heeft daar zelf ook niet al te veel vertrouwen in. Bovendien, stelt hij: de panden zijn inmiddels in zo'n slechte staat, dat sloop onvermijdelijk is geworden.

De bewoners van Scheveningen maakten donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering duidelijk dat zij hebben begrepen dat vier villa's aan de Harstenhoekweg al maandag worden gesloopt door de eigenaar. Tot hun grote teleurstelling. 'Het is eigenlijk vandalisme om dit laatste stukje badcultuur te verwoesten', zegt Natascha Bruti van de Stichting Behoud Scheveningen. 'Dit soort gebouwen zorgde ooit voor de roem van Scheveningen. Het is disrespectvol om ze te slopen, alleen voor de winst van de pandjespooiers.'



Koningin Wilhelmina

De panden werden onder meer bekend omdat ze in het verleden enige tijd werden gekraakt door het Autonoom Centrum. Daarop werden meerdere rechtszaken gevoerd om ze eruit te krijgen. Inmiddels staan de panden leeg. En zouden vier villa's al maandag worden gesloopt. Twee andere delen van het complex blijven nog wel even staan. Daaronder een hotel in Jugendstil-stijl uit 1882, waarin koningin Wilhelmina sliep als zij in de badplaats was. De eigenaar zou op de plek van de panden een nieuw complex willen bouwen. 'Iets met veel glas', is het geluid in Scheveningen, al heeft niemand recente ontwerpen gezien.

In de gemeenteraad worden de plannen om de panden te slopen met lede ogen aangezien. Veel partijen vinden het onaanvaardbaar dat een projectontwikkelaar panden koopt en ze vervolgens zodanig laat verkrotten dat sloop onafwendbaar wordt. Veel partijen drongen er dan ook bij wethouder Revis (VVD, stadsontwikkeling) op aan om in te grijpen.



Onteigening niet uitgesloten

Maar volgens hem wordt het zeer moeilijk om sloop tegen te houden. De vergunning daarvoor is twee jaar geleden al gegeven. Bovendien zijn ze de panden volgens hem in zo'n slechte staat dat als de eigenaar ze niet neerhaalt, de gemeente hem daartoe moet sommeren omdat ze een gevaar gaan vormen. 'De realiteit is dat de gebouwen niet houdbaar zijn.'

De raad nam wel unaniem een motie van de Haagse Stadspartij aan, met als opdracht aan het stadsbestuur dat dit moet verkennen hoe de schrijnende situatie kan worden aangepakt. Daarbij wordt zelfs onteigening niet uitgesloten.