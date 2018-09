Deel dit artikel:













Paarden en honden bij slecht zomerweer welkom op Haags Zuiderstrand Zuiderstrand van Scheveningen (Foto: Daniel Hijze, via weer@omroepwest.nl)

DEN HAAG - Op het Zuiderstrand in Den Haag mogen volgende zomer paarden en honden het strand op als het slecht weer is. Nu zijn in de zomer honden en paarden overdag niet toegestaan. Het gaat om een proef. Een motie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos kreeg donderdagavond voldoende steun in de Haagse gemeenteraad.

Geschreven door Lot van Bree

Politiek verslaggever

Als het volgende zomer achttien graden of kouder is, zijn paarden en honden op het Zuiderstrand toegestaan. Het gaat om het stukje strand tussen strandslag 9, de Kwartellaan en strandslag 12, het Zuiderhavenhoofd. Groep de Mos-raadslid René Oudshoorn wilde de proef graag omdat het strand bij slecht weer niet bomvol is en er dus voldoende ruimte is voor paarden en honden. Volgens hem ontlast de maatregel gebieden als de Bosjes van Poot en het Scheveningse Bos. Bovendien zijn niet alleen paarden- en hondenliefhebbers er blij mee, ook strandtenthouders zijn voorstander, zegt Oudshoorn.

Informatie inwinnen Wassenaar, Katwijk en het Westland hebben al een slechtweerregeling. Den Haag gaat bij deze gemeenten informatie inwinnen over de uitvoering van de regeling. Ook worden er extra handhavers ingezet om overlast voor andere gebruikers van het strand tegen te gaan. De zomerregeling gaat op 15 mei in en duurt tot 1 oktober. Volgend najaar wordt gekeken of de proef geslaagd is of niet. LEES OOK: Wethouder: 'Haagse stranden bij slecht zomerweer niet openstellen voor paarden en honden'