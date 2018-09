Gemeente Delft wil meer tijd nemen voor uitwerking Prinsenhof

DELFT - Voor de uitwerking van het 'nieuwe' museum Prinsenhof wil het college van de gemeente Delft meer tijd nemen. Het voorstel zou eigenlijk deze maand klaar zijn, maar naar verwachting komt het pas eind januari 2019 op tafel. Het college wil de komende tijd gesprekken met inwoners van de stad gaan voeren om zo draagvlak te creëren voor de uiteindelijke keuze die gemaakt moet worden.

In juli van dit jaar ontstond er in Delft namelijk commotie over het Prinsenhof. Op verzoek van de gemeente maakte een architect een heel nieuw ontwerp voor het museum. Eén van zijn voorstellen was om het markante poortgebouwtje en een andere aanbouw te slopen. Een aantal Delftenaren was boos over dat idee. Ook in de politiek ontstond er onrust.

Sinds mei is de gemeente in gesprek met de stad over het Prinsenhof. De bedoeling is dat er in januari volgend jaar drie ideeën zijn. De gemeenteraad kan dan een keuze maken. Ook in het uitwerken van de plannen wil het college bewoners vragen om mee te denken.