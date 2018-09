Den Haag klaar voor Just Peace Festival

DEN HAAG - Den Haag staat al bekend als stad van vrede en recht, maar dit weekend wordt dat nog eens extra onderstreept met het jaarlijkse Just Peace Festival. Aanleiding is de Internationale VN Dag van de Vrede op vrijdag. Op het festivalprogramma staan debatten, podiumkunst, museale activiteiten, sport en muziek.

Drie dagen lang staan er ruim veertig activiteiten op het programma. Daarmee is Just Peace het grootste vredesfestival van Nederland. Het evenement is georganiseerd door Stichting The Hague UNited for Peace and Justice, waarin onder meer het Vredespaleis, Museon, ProDemos, het Haags Historisch Museum/De Gevangenpoort, de Universiteit Leiden Campus Den Haag en het Nationaal Toneel samenwerken.

Vrijdag begint rond het middaguur de Walk of Hope, een spirituele wandeling die in het teken staat van vrede, geweldloosheid en solidariteit waar 1500 studenten aan deelnemen. Vrijdagavond wordt er ook gelopen, maar dan hard tijdens de vredesloop. Volgens de organisatie 'een ideale mix van sport, fun en spanning'.



Vuur, licht en geluid

Het circa 8,5 km lange parcours is voorzien van speciale effecten als vuur, licht en geluid. Maar verder is het er donker. Iedere deelnemer loopt daarom met een looplampje.

Zondag houden tal van internationale organisaties in Den Haag open dag. Het publiek kan een kijkje nemen achter de deuren van onder meer het Internationaal Strafhof (ICC), de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPWC) en het Internationaal Gerechtshof (Vredespaleis).

