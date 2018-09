Na warme nacht, vrijdag harde wind en kouder

DEN HAAG - Na een opmerkelijk warme nacht is de vrijdag herfstachtig begonnen. De wind is flink aangetrokken. Aan de kust staat een harde zuidelijke wind, kracht zeven en die kan af en toe windkracht acht zijn.

De temperatuur bleef hoog in de nacht van donderdag op vrijdag, zegt weerman Huub Mizee van Omroep West. Rond 7.00 uur was het nog 19 graden, gedurende de nacht was het 20 tot 21 graden. Heel bijzonder voor deze tijd van september, aldus Mizee. Daar gaat nu een einde aan komen: de temperatuur gaat dalen naar 16 graden.

Zondag begint de herfst om 3.54 uur. Dan passeert de zon de evenaar en worden de nachten langer dan de dagen.