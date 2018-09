Deel dit artikel:













Brandweer naar IKEA na alarm in koelcel Brandweer bij Ikea in Delft. | Foto: District8

DELFT - De brandweer is vrijdagmorgen uitgerukt voor een alarm in een koelcel van IKEA in Delft. Meerdere brandweerwagens kwamen naar de Olof Palmestraat. Personeel van het woonwarenhuis had ook een brandlucht geroken.