Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Waterleiding gesprongen in woonzorgcentrum Rijswijk Gesprongen waterleiding bij woonzorgcomplex Steenvoorde in Rijswijk. | Foto: Regio15

RIJSWIJK - Door een gesprongen waterleiding hebben de bewoners van twee appartementen in woonzorgcentrum Steenvoorde in Rijswijk in de nacht van donderdag op vrijdag hun huis moeten verlaten. Als gevolg van de waterschade moesten ze elders worden opgevangen, meldt de brandweer vrijdagochtend.



Op de zesde verdieping van het wooncomplex aan de Generaal Spoorlaan was een waterleiding van de verwarming gesprongen. Dat gebeurde rond 00.30 uur. De lekkende leiding, die in de muur zat verwerkt, kon door een monteur worden dichtgedraaid. Er was veel water naar onderliggende kamers gelopen. Op de zesde verdieping van het wooncomplex aan de Generaal Spoorlaan was een waterleiding van de verwarming gesprongen. Dat gebeurde rond 00.30 uur. De lekkende leiding, die in de muur zat verwerkt, kon door een monteur worden dichtgedraaid. Er was veel water naar onderliggende kamers gelopen. De brandweer heeft met waterstofzuigers het water opgezogen. Niemand raakte gewond.

Ontruimd Op de vijfde en zesde verdieping zijn in totaal twee woningen ontruimd. Volgens zorginstelling Florence gaat het om woningen van woningcorporatie Rijswijk Wonen. Ook stichting Salvage is betrokken bij de afhandeling van de schade. LEES OOK: Gesprongen waterleiding zorgt voor natte voeten in Gouda