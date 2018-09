Het is weer voorbij die mooie zomer... Geniet nog even na

We konden al vroeg in het jaar genieten van het mooie weer, want in april was het al lekker warm. En dat zette in de zomer goed door. Record na record werd gebroken. In juli en augustus hadden we een hittegolf te pakken en trok het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Nationaal Hitteplan uit de kast.

Strandgasten genieten van een drankje bij een strandtent op Scheveningen (Foto: Omroep West)

Dus trokken we massaal naar het terras, met een koelbox naar het strand en naar het zwembad. De zwembaden in de regio hadden al vroeg in de zomer hun bezoekersrecord gebroken. Strandtenthouders waren blij met het mooie weer en draaiden overuren. Ook bij ijssalons was het ijs niet aan te slepen. 'De ijsmachine staat vaak al om 07.00 uur te draaien. Ik werk nu ongeveer hondertwintig uur per week ', zei ijsmaker Thomas van Zaanen (23) uit Leidschendam.

IJs is één manier om een beetje af te koelen. Maar hoe doe je dat 's nachts in bed. Wat lagen we te puffen, plakken en draaien doordat we niet konden slapen van de hitte. Het beste kon je ramen en gordijnen dicht doen, niet te dicht tegen je liefje aankruipen (want dat plakt) of een airco kopen of zelf in elkaar knutselen.

Maar ook dieren hebben behoefte aan afkoeling. Dus pootje baden, een koelmat neerleggen of zelfs insmeren. Dan blijft het voor je huisdier ook nog een beetje leuk.

Tekst gaat verder onder foto.



Foto: Bianca Borsten

Leuk die zomer, maar niet voor iedereen..

Hoe lekker het warme weer ook is, het geeft ook wel wat nadelen. Het was deze zomer ontzettend droog. Zo droog dat het droogterecord van 1976 sneuvelde. Dat gaf nogal wat problemen, zoals droge dijken, kapotte fietspaden, uitgedroogde kerstbomen, de tulpenbollenoogst valt tegen.

Winkeliers hadden een relatief rustige zomer, want 'vrouwen bloot, handel dood'. Tijdens de warmte hielden boeren hun vee binnen. Inmiddels zijn de dijken weer in orde.

