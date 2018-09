Odensehuis in Leiden nieuw ontmoetingscentrum voor mensen met dementie

Het Odensehuis - een inloophuis voor dementerenden - is geopend in Leiden

LEIDEN - Met de komst van het nieuwe Odensehuis heeft Leiden voortaan een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie. Iedereen die deze aandoening heeft, of mensen die daar in hun sociale kring mee te maken hebben, kunnen elkaar hier ontmoeten. Vrijdag - Wereld Alzheimerdag - leek de organisatie een goede gelegenheid het Odensehuis feestelijk te openen.

Het lijkt een taboe om te praten over dementie, een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, zoals de ziekte van Alzheimer. Het Odensehuis wil daar wat aan doen. 'Het is een plek waar vrijwilligers zelf kunnen besluiten wat ze willen beleven', vertelt vrijwilliger Nel Wagner. 'Van jeu de boules tot koffie drinken of wandelen, van alles.'

'In tegenstelling tot een 'gewoon' buurthuis vind je hier veel gelijkgestemden', zegt Paula Gerring, die het Odensehuis leidt. 'Vooral de herkenning van situaties, dat verbindt mensen. Hier ontstaan ook spontaan vriendschappen tussen mensen, die elkaar hier makkelijker begrijpen.'



Virtuele wereld

Bij de opening is gezorgd voor een virtual reality-omgeving. Met een speciale bril op kunnen kijkers in de virtuele wereld ervaren hoe het leven is voor iemand met dementie. Zo beland je in een situatie waarin een kring van mensen om je heen je tijdens een verjaardag vraagt of je nog weet wie je dochter is.

In Nederland bestaan al zo'n veertien Odensehuizen, een initiatief dat vanuit Denemarken is komen overwaaien. In Leiden hebben naar schatting 2000 mensen te maken met (een lichte vorm van) dementie.

LEES OOK: 'Meer demente ouderen vermist door sluiting zorgcentra'