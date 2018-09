Tennisster Kiki Bertens naar halve finales in Seoul

WESTLAND - Tennisster Kiki Bertens heeft de halve finales bereikt op het WTA-toernooi van Seoul. Op het Zuid-Koreaanse hardcourt rekende Bertens, de nummer 12 van de wereld, in de kwartfinale af met Jevgenia Rodina uit Rusland: 3-6 6-3 6-0.

De 26-jarige Westlandse gaat nu met de winnares van de partij tussen de Roemeense Irina-Camelia Begu en Maria Sakkari uit Griekenland strijden om een plek in de finale.

Bertens begon goed aan haar eerste ontmoeting met Rodina, 84e op de mondiale ranglijst. Ze won de eerste game op 'love' op de service van de Russin, maar serveerde daarna zelf zo slecht dat ze de eerste set moest afstaan.



Top tien van de ranglijst lonkt

De Westlandse wist zich echter te herpakken. In de beslissende set liet Bertens zien waarom ze zo hoog staat op de wereldranglijst. De top tien lonkt, ook omdat ze in deze fase van het seizoen amper punten heeft te verdedigen. Vorig jaar werd Bertens in Seoul al in de eerste ronde uitgeschakeld.

De Nederlandse won dit seizoen al twee toernooien, in Charleston en in Cincinnati.



Grootste concurrente wint ook

De pupil van coach Raemon Sluiter doet in Seoul goede zaken met het oog op plaatsing voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi in Singapore. Bertens staat momenteel op de achtste plaats van de seizoensranking.

Haar grootste concurrente, Karolina Pliskova uit Tsjechië, speelt deze week in Tokio en heeft daar ook de halve finales bereikt. Pliskova overleefde in de kwartfinale tegen de Amerikaanse Alison Riske twee matchpoints: 6-1 6-7 (5) 7-6 (4).

