Kim Holland idolaat van ADO-held: 'Tom Beugelsdijk is een mooie man'

In de voorgaande weken hebben Bas Muijs, Randy Wolters, Johan Voskamp en Aletha Leidelmeijer de toto voorspeld. Leidelmeijer was de enige die meer dan de helft goed had. De Fox Sport-presentatrice had drie van de vijf wedstrijden juist. Wij willen wel eens een volledig goed ingevuld Toto-formulier en namen de proef op de som. Is het waar dat een 'leek' meer kans maakt bij voetbalvoorspellingen dan iemand die er dagelijks mee bezig is? Daarom deze week Kim Holland.

Goedemiddag Kim, je bent altijd druk in de weer met van alles. Waar ben je op dit moment zoal mee bezig?

'Momenteel ben ik bezig om mij te verdiepen in de workshops die ik geef en ga geven. Een daarvan is: versieren, verleiden en dan? Dat vind ik ontzettend leuk en ben ik enorm druk mee.'

Ik kondig je hierboven trouwens wel aan als voetballeek. Maar je bent toch gewoon een voetbalfan?

'Dat klopt! Als het Nederlands elftal speelt dan kijk ik alle wedstrijden. Dat vind ik heel boeiend. Daarnaast kijk ik over het algemeen elke week naar Studio Sport op zondagavond. Ik ben niet fan van een club in het algemeen. Gewoon voor de beste.'

Kijk, dat is mooi. Laten we dan maar beginnen aan de toto. De eerste wedstrijd is Noordwijk – Hoek. Ik heb onze verslaggever Willem van Zuilen nog gevraagd of hij een tip voor je had. Willem zei toen: 'Voetbal is net als seks. Binnen vijf minuten kan het er totaal anders aan toegaan.' Kun je daar wat mee?

'Jazeker, daar heb ik wel wat aan. Het is onvoorspelbaar hè. Willem bedoelt zeker ook dat de hoogtepunten bij zowel voetbal als seks elkaar in snel tempo opvolgen. Dan ga ik ervoor dat Noordwijk de meeste hoogtepunten heeft. Die winnen.'

Dan VVSB – AFC. AFC is een Amsterdamse club. Hoe komt het dat jij eigenlijk Den Haag als basis hebt en niet ‘sekshoofdstad’ Amsterdam?

'Ik ben op mijn achttiende in Den Haag komen wonen. En eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik heb tegenwoordig ook een huis in België. Dus daar kom ik ook vaak. Ik voel me gewoon thuis in Den Haag. Ik denk wel dat AFC wint, maar dat is niet omdat Amsterdam de sekshoofdstad is.'

Als Quick een Quickje doet voor de wedstrijd dan pakken ze een punt Kim Holland

Dan de derde wedstrijd al. Quick tegen Hercules. Quick heeft nog geen punt gehaald. Heb jij nog tips voor de mannen?

'Geen seks voor de wedstrijd zeggen ze wel eens. Ik denk dat een quickje voor de wedstrijd wel moet kunnen. Laat ik het zo zeggen: als Quick een Quickje doet voor de wedstrijd dan pakken ze een punt. Gelijkspel dus.'

Kijk dat zijn de tips. Dan de vierde wedstrijd. Scheveningen tegen Katwijk. Je hebt een club gehad op Scheveningen. Werden daar overwinningen gevierd door voetbalclubs?

'Nou hele verenigingen of hele voetbalteams niet hoor. Maar ik heb wel wat jongens gezien daar haha. Die club heb ik niet meer. Verkocht in 2005. Hij bestaat nog wel. Maar er zit dacht ik tegenwoordig een discotheek in. Scheveningen wint die wedstrijd van Katwijk trouwens.'

Dan de laatste wedstrijd al. Vitesse tegen ADO Den Haag. Zitten er nog mooie mannen in het elftal van ADO?

'Als je voetbal kijkt zie je genoeg mooie mannen langslopen. Eerlijk gezegd kan ik niet zomaar wat spelers opnoemen. Die ene is wel leuk: Tom Beugelsdijk. Absoluut. Noteer hem maar als mooie man. Dan de wedstrijd nog hè. ADO wint van Vitesse.'

De toto van Kim Holland

