Margriet van der Eijk presenteert nieuwe middagshow bij Omroep West Foto: Omroep West

REGIO - Margriet van der Eijk is de nieuwe radiopresentator van Omroep West. Dat maakte ze vrijdag zelf bekend in het radioprogramma Aan de Bak van Omroep West. Van der Eijk is vanaf 1 oktober elke werkdag tussen 14.00 en 16.00 uur te horen met haar nieuwe programma 'Margriet'. Ze is de opvolgster van Debby Roukens, die eind juni na negentien jaar Omroep West verliet.

'We gaan vooral heel veel gezelligheid brengen in die twee uur', vertelt ze. 'Zo draaien we plaatjes die de mensen willen horen, hebben we een roddelrubriek en geven we een bosje bloemen weg aan de leukste luisteraar. En natuurlijk is dat dan een bosje margrieten, haha.' Margriet van der Eijk is geen onbekende voor de Omroep West-luisteraars. Ze is nieuwslezer bij Omroep West. Ook werkt Margriet als nieuwslezer voor NOS op 3. Daarnaast werkte ze eerder voor mediapartner WOS.

Margriet is opvolger Debby Draait Door 'Margriet' is de opvolger van het programma Debby Draait Door. In dit radioprogramma konden luisteraars muzikale herinneringen delen met Debby Roukens. Eerder maakte ze ook het programma Debby en haar Mannen en SuperDebby. Door alle veranderingen besloot Roukens te stoppen bij Omroep West.