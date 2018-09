Kamervragen over achterstallig onderhoud schimmelwoningen in Den Haag

DEN HAAG - Henk Nijboer van de PvdA heeft samen met Sandra Beckerman van de SP vragen gesteld aan minister Kajsa Ollongren over het achterstallig onderhoud van woningen van Vestia in de Haagse Molenwijk.

Tijdens een bewonersbijeenkomst eerder deze maand klaagden de bewoners niet alleen over vocht en schimmel in hun woning, maar ook over lekkage en verrotte vloeren. De bewoners hebben het idee dat hun klachten niet serieus worden genomen. Ook omdat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd door Vestia en de aannemer die het achterstallig onderhoud doet.

De Kamerleden willen van de minister weten of ze op de hoogte is van de klachten over de 'erbarmelijke toestand' van de woningen en of ze met Vestia wil gaan overleggen om de problemen op te lossen. Ook willen ze weten of de minister gaat ingrijpen als Vestia het onderhoud niet uitvoert.

